Osimhen, bu yaz en pahalı 3. transfer!

Galatasaray'ın Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen, transferi ile ilginç bir rekora imza attı.
BU YAZ DÖNEMİNİN EN PAHALI 3. İSMİ
Nijeryalı yıldız golcü, 75 milyon Euro'luk transferi ile 2025/26 sezonunun yaz transfer döneminin en pahalı 3. transferi oldu.
Osimhen'i geçen iki isim ise Liverpool'ın iki transferi olan Florian Wirtz (125 milyon Euro) ve Hugo Ekitike (95 milyon Euro) oldu.
AVRUPA'DA 5 BÜYÜK LİG DIŞINDA İLK
Galatasaray, 5 büyük lig dışında Avrupa'da en yüksek bonservis bedelini ödeyen takım oldu.
Bu transfer, 5 büyük lig haricinde dünya genelinde ise Al-Hilal'e 90 milyon avroya giden Neymar ve Al-Nassr'a 77 milyon avroya giden John Duran'dan sonra üçüncü oldu.
BU YAZ DÖNEMİNİN EN PAHALI 3. İSMİ
Nijeryalı yıldız golcü, 75 milyon Euro'luk transferi ile 2025/26 sezonunun yaz transfer döneminin en pahalı 3. transferi oldu.
Osimhen'i geçen iki isim ise Liverpool'ın iki transferi olan Florian Wirtz (125 milyon Euro) ve Hugo Ekitike (95 milyon Euro) oldu.
AVRUPA'DA 5 BÜYÜK LİG DIŞINDA İLK
Galatasaray, 5 büyük lig dışında Avrupa'da en yüksek bonservis bedelini ödeyen takım oldu.
Sarı-kırmızılılar, Osimhen transferiyle İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya dışında en yüksek bonservis bedeli ödeme rekorunu kırdı.
Bu transfer, 5 büyük lig haricinde dünya genelinde ise Al-Hilal'e 90 milyon avroya giden Neymar ve Al-Nassr'a 77 milyon avroya giden John Duran'dan sonra üçüncü oldu.