Osimhen, bu yaz en pahalı 3. transfer!

Galatasaray 'ın Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen, transferi ile ilginç bir rekora imza attı.Nijeryalı yıldız golcü, 75 milyon Euro'luk transferi ile 2025/26 sezonunun yaz transfer döneminin en pahalı 3. transferi oldu.Osimhen'i geçen iki isim ise Liverpool'ın iki transferi olan Florian Wirtz (125 milyon Euro) ve Hugo Ekitike (95 milyon Euro) oldu.

AVRUPA'DA 5 BÜYÜK LİG DIŞINDA İLK





Galatasaray, 5 büyük lig dışında Avrupa'da en yüksek bonservis bedelini ödeyen takım oldu.





Sarı-kırmızılılar, Osimhen transferiyle İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya dışında en yüksek bonservis bedeli ödeme rekorunu kırdı.

Bu transfer, 5 büyük lig haricinde dünya genelinde ise Al-Hilal'e 90 milyon avroya giden Neymar ve Al-Nassr'a 77 milyon avroya giden John Duran'dan sonra üçüncü oldu.



