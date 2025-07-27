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Osimhen:"9 kişi tek odada yaşadık"

Galatasaray'a transferi an meselesi olan Victor Osimhen, Nijerya'da bir Youtube kanalına konuştu.

calendar 27 Temmuz 2025 11:44
Haber: Akşam, Fotoğraf: X.com
Osimhen:'9 kişi tek odada yaşadık'
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Galatasaray'ın Napoli'den katmak üzere olduğu Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'da bir YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Doğup büyüdüğü Lagos kentindeki çocukluk yıllarından bahseden yıldız golcünün hayat hikayesi gündem oldu.
"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

"Burası benim büyüdüğüm yer. Burada birçok şey oldu, çokça utanç verici durum yaşandı. Burada olmaktan, bu insanların arasında olmaktan mutluyum. Burada gördüğün herkes benim için elinden geleni yaptı. Ben ailenin en küçük çocuğuyum. Annem öldüğünde çok küçüktüm, babam ise 2020'de vefat etti. Babama göre, bu eve taşındıklarında sadece ilk çocukları vardı ve diğer altısı burada doğdu. Yani hayatımın %80'ini bu yerde geçirdim, daha iyi bir hayat aramak için çıkmadan önce. Burada büyüdüğüm herkesin adını bilirim. Burası hâlâ benim bir parçam ve hep öyle kalacak. Önce iki odaydık, sonra hayat daha da zorlaştı ve tek odaya geçtik."

"SU TAŞIMA GİBİ İŞLER YAPTIM"


"Yedi çocuk, annem ve babam tek bir odada yaşıyorduk. Beni tanıyan çoğu kişi bilir; futbol olmasa bile başarılı olurdum. Ama büyüdüğüm yerin şartları cesaret verici değildi. Burada benim gibi birkaç futbol oynayan arkadaşım vardı. Bu küçük mahallede yetenek dolu. Ama saha kapanınca birçok hayal öldü. Benim hayalim ise yok olmasına izin veremezdim. Farklı yerlere gidip antrenman yapmam, oynamam gerekti. Birkaç yıl futbolu bırakmak zorunda kaldım, su taşıma gibi işler yaptım. Ama hep biliyordum: benim işim futbol. Bu mahallenin bana kattığı şey şu: Burada hiçbir şey sana altın tabakta sunulmaz. Ne istiyorsan savaşarak alırsın."

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