Oscar Cordoba'nın kızı Vanessa, Beşiktaş'a transfer oldu

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba'nın kızı Vanessa Cordoba'yı transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Kolombiyalı kaleci Vanessa Cordoba'yı kadrosuna kattı. 2002-2006 yılları arasında Futbol A Takımımızın kalesini koruyan Oscar Cordoba'nın kızı Vanessa Cordoba'ya hoş geldin diyor, şanlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Kolombiyalı kaleci Vanessa Cordoba'yı kadrosuna kattı. 2002-2006 yılları arasında Futbol A Takımımızın kalesini koruyan Oscar Cordoba'nın kızı Vanessa Cordoba'ya hoş geldin diyor, şanlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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