Osayi Samuel, Premier Lig maçında tribünde!

Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel, Crystal Palace - Arsenal maçını tribünden takip etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Osayi Samuel, Premier Lig maçında tribünde!
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21 Aralık 2024 22:50
Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile kaldığı ve araya girdiği mücadelenin ardından İngiltere'ye gitti.

Osayi Samuel, İngiltere Premier Lig'deki Crystal Palace - Arsenal karşılaşmasını tribünden takip etti.

26 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi transfer iddialarını da gündeme geldi. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve henüz yeni sözleşmeye imza atmayan Osayi Samuel'in adı geçtiğimiz transfer dönemlerinde Crystal Palace ile anılmıştı..

Fenerbahçe'de bu sezon 18 maça çıkan Bright Osayi-Samuel, 1 asist yaptı.

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