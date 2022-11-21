Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi

Kadıköy'de aldığı 2-1'lik Giresunspor yenilgisine rağmen Dünya Kupası arasına en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider giren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.



Fenerbahçe formasıyla Nijerya Milli Takımı'na kadar yükselen Bright Osayi Samuel, Premier Lig'den teklif gelmesi halinde kolaylık istedi. Nijeryalı yıldıza menajeri aracılığıyla İngiltere ve İtalya'dan bazı teklifler olduğu da iddialar arasında.



Daha önce Blackpool ve QPR formalarını giyen Bright Osayi Samuel'in yeniden İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.



OYNAMAK İSTİYOR



24 yaşındaki futbolcunun menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşerek kolaylık talebini ilettiği de ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon özellikle Vitor Pereira döneminde çok başarılı bir performans sergileyen Osayi-Samuel bu sezon Süper Lig'de sadece 3 maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi.



JESUS BIRAKMAYACAK



Ancak hem Fenerbahçe yönetimi hem de teknik direktör Jorge Jesus'un Brigh Osayi Samuel'in ayrılığına soğuk baktığı belirlendi. Portekizli hocanın yoğun takvimde genç yıldızı mutlaka kullanmak istediği ve yönetime bu şekilde bir rapor verdiği gelen bilgiler arasında yer aldı.





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