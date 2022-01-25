Ortaya çıktı: Messi, Barcelona ile yemekte!

PSG'nin yıldız futbolcu Lionel Messi'nin salı günü Barcelona yetkilileri ile yemek yediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ortaya çıktı: Messi, Barcelona ile yemekte!
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25 Ocak 2022 16:32
PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'nin Barcelona'ya geldiği ortaya çıktı.

İspanyol basınının haberine göre; Arjantinli futbolcu, 24 Ocak Pazartesi günü Barcelona yetkilileriyle yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Yemekte Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez ve kaptanı Sergio Busquets'in de yer aldığı ifade edildi.

Messi, yemekten önceki gün, Reims ile oynanan maçta 30 dakika sahada kalmış ve bir asist yapmıştı.

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