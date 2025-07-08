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Orkun'un yanında Beşiktaş onu da istiyor

Orkun Kökçü transferini bitirmek için Portekiz'e giden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Andreas Schjelderup'u da kadrosuna katmak istiyor.

calendar 08 Temmuz 2025 10:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Orkun'un yanında Beşiktaş onu da istiyor
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş hız kesmiyor.

David Jurasek'le başlayıp Tammy Abraham'la devam eden transfer operasyonları sonrası ibre yeniden Portekiz'e çevrildi.

ORKUN KÖKÇÜ'DE ISRAR SÜRÜYOR

Beşiktaş yönetimi, Jurasek'in ardından bir başka Benfica oyuncusu olan Orkun Kökçü'yü de kadrosuna katmak istiyor.


LANGE İLE SORUN YAŞAMIŞTI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica teknik direktörü Bruno Lage ile sorun yaşayan Orkun Kökçü, Benfica'dan ayrılma kararı almıştı.

Beşiktaş, Benfica'da devam etmek istemeyen 24 yaşındaki milli futbolcu için görüşmelere başladı.

KANAT ARAYIŞI SÜRÜYOR

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon öncesinde orta sahanın yanı sıra kanat transferinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ın bu bölgeye transferi için liste başındaki isim de Benfica'dan.

Beşiktaş, Norveçli sol kanat Andreas Schjelderup'a ilgisini gösterdi. Serdal Adalı yönetimi genç futbolcuyu kiralamak için teklifini Benfica'ya sundu.

12+2 KURALI KULLANILMAK İSTENİYOR

Geçtiğimiz sezonda ara transfer döneminde takıma katılan Elan Ricardo'nun başka bir takıma kiralık gönderilmesi gündemde ve Beşiktaş, 2004 doğumlu Schjelderup ile bu kontenjanı doldurmak istiyor.

Portekiz ekibinden henüz Beşiktaş'a bir yanıt verilmediği belirtildi.

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