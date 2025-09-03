Bu yaz transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü'nün ailesi, sosyal medya hesaplarından flaş bir paylaşım yaptı.
"GÜN GELİR KONUŞURUZ"
Kökçü'nün ailesi ortak sosyal medya hesaplarından, "Çakalların hükmü kurt ayağa kalkana kadardır. Haksızlığa suskunluk, hakikate düşmanlıktır, gün gelir konuşuruz." paylaşımında bulundu. Bu gönderi siyah-beyazlı taraftarlardan soru işareti yarattı.
