Orkun Kökçü'den transfere yeşil ışık

Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Vitesse karşılaşmasının ardından transfer için gelen soruya cevap verdi ve "Doğru bir kulüp olursa, bu yaz bir adım atmak istiyorum" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Orkun Kökçü'den transfere yeşil ışık
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28 Mayıs 2023 21:03
Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, ligde Vitesse'ye 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

Milli futbolcu, takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Arne Slot'un sözleşmesinin uzatılmasını değerlendirdi ve, "Diğer herkesle olduğu hocamızla da iyi bir ilişkim var" dedi.

"BU YAZ BİR ADIM ATMAK İSTİYORUM"

Adı önemli takımlarla anılan 22 yaşındaki futbolcu, transfer konusunda ise yeşil ışık yaktı. Orkun Kökçü, "Doğru bir kulüp gelirse, sanırım bu yaz bir adım atmak istiyorum" sözlerini sarf etti.

ÖNEMLİ TAKIMLARLA ADI GEÇİYOR

Orkun Kökçü'nün adı; Arsenal, Liverpool, Sevilla, Manchester United, Benfica ve Paris Saint-Germain gibi önemli ekiplerle anılıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Feyenoord'un bu sezon kazandığı şampiyonlukta önemli isimlerden biri olan Orkun Kökçü, bu sezon süre aldığı 46 maçta 12 gol attı ve 4 asist yaptı.

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