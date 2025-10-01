01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Orkun Kökçü Beşiktaş'ta liderliği ele aldı

Benfica'dan rekor bonservisle transfer edilen Orkun Kökçü, Kocaelispor maçında sahadaki liderliği ve performansıyla fark yarattı. Jota Silva'ya "üçlü" çektirmeyi öğreten milli futbolcu, tribünlerin de takdirini topladı.

01 Ekim 2025 10:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü Beşiktaş'ta liderliği ele aldı
Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan yüksek bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, sergilediği performansla takımın yeni saha içi lideri konumuna yükseldi.
 
Günden güne form grafiğini yükselten 25 yaşındaki yıldız, orta sahada Wilfried Ndidi ile yakaladığı uyumla dikkat çekiyor.
 
ORTA SAHANIN EFENDİSİ
 
Kayserispor maçında Rafa Silva'ya yaptığı klas asistle adından söz ettiren milli futbolcu, son olarak Kocaelispor karşısında gösterdiği üstün performansla tam not aldı. Sahada adeta basmadık yer bırakmayan Orkun, hem hücumda hem de savunmada takımını başarıyla yönlendirdi.
 
Sofascore verilerine göre 7.1 puan alan Kökçü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
 
"Evimizde çok önemli bir galibiyet aldık. Bravo takım. Bizi desteklemeye gelen, gelmek isteyip gelemeyen ama kalbi bizle atan taraftarımıza da sonsuz teşekkürler."
 
JOTA'YA 'ÜÇLÜ' DERSİ
 
Orkun Kökçü'nün liderliği sadece saha içiyle sınırlı kalmadı. Kocaelispor karşısında golle tanışan yeni transfer Jota Silva, maç sonu tribünlerin "üçlü" çağrısına karşılık vermek üzere kenarda beklerken Orkun devreye girdi.
 
Takım arkadaşını tribünlere götüren Orkun, ona nasıl "üçlü" çekilmesi gerektiğini anlatarak taraftarla oyuncu arasında köprü kurdu. Bu anlar, siyah-beyazlı tribünlerden büyük alkış aldı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
