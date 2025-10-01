Orkun Kökçü Beşiktaş'ta liderliği ele aldı

Beşiktaş 'ın sezon başında Benfica'dan yüksek bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, sergilediği performansla takımın yeni saha içi lideri konumuna yükseldi.

Günden güne form grafiğini yükselten 25 yaşındaki yıldız, orta sahada Wilfried Ndidi ile yakaladığı uyumla dikkat çekiyor.

ORTA SAHANIN EFENDİSİ

Kayserispor maçında Rafa Silva'ya yaptığı klas asistle adından söz ettiren milli futbolcu, son olarak Kocaelispor karşısında gösterdiği üstün performansla tam not aldı. Sahada adeta basmadık yer bırakmayan Orkun, hem hücumda hem de savunmada takımını başarıyla yönlendirdi.

Sofascore verilerine göre 7.1 puan alan Kökçü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Evimizde çok önemli bir galibiyet aldık. Bravo takım. Bizi desteklemeye gelen, gelmek isteyip gelemeyen ama kalbi bizle atan taraftarımıza da sonsuz teşekkürler."

JOTA'YA 'ÜÇLÜ' DERSİ

Orkun Kökçü'nün liderliği sadece saha içiyle sınırlı kalmadı. Kocaelispor karşısında golle tanışan yeni transfer Jota Silva, maç sonu tribünlerin "üçlü" çağrısına karşılık vermek üzere kenarda beklerken Orkun devreye girdi.

Takım arkadaşını tribünlere götüren Orkun, ona nasıl "üçlü" çekilmesi gerektiğini anlatarak taraftarla oyuncu arasında köprü kurdu. Bu anlar, siyah-beyazlı tribünlerden büyük alkış aldı.