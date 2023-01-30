Ordu Kros Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Ordu Kros Milli Takımı, Hollanda'da düzenlenen CISM Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Breda şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda Murat Emektar, Hüseyin Can, Mert Girmalegesse ve Yavuz Ağralı'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, takım halinde birincilik elde etti.



Yarışta Murat Emektar birinci, Hüseyin Can ikinci, Mert Girmalegese de üçüncü oldu.



Türkiye'nin birinciliği elde ettiği organizasyonda Danimarka ikinci, Belçika üçüncü, Hollanda ise dördüncü sırayı aldı.





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