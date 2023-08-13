Onyekuru, Nwakaeme'nin takımına imza attı

Adana Demirspor'un Nijeryalı hücum oyuncusu Henry Onyekuru, Suudi Arabistan'ın Al-Fayha takımına transfer oldu.



Yapılan açıklamada atılan imzaların 2 yıllık olduğu ifade edilirken Al-Fayha'nın Adana Demirspor'a 3.2 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade edildi.



Suudi Arabistan Ligi'nde mücadele eden Al-Fayha'nın kadrosunda eski Trabzonsporlu Nwakaeme de bulunuyor.



Adana Demirspor 2022 yılında 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru'yu 1 yıl sonra 3.5 milyon euroya bonservisiyle almıştı.



Nijeryalı oyuncu Türkiye'ye ilk olarak 2019'da Galatasaray'a kiralık olarak gelerek adım atmıştı.



Onyekuru geçen sezon Adana Demirspor'da 28 Süper Lig maçına çıkmış ve 8 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.



