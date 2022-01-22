Önder Karaveli: 'Kazanıp dönmeliydik'

Maçın 11'inde Larin'e yer vermemesiyle ilgili soruya ise, "Sadece oyun planı. Bir sakatlığı yoktu. Oyun planı üzerinden bugün başka oyuncuları kullandık. Kazanıp dönmeliydik. Beraberlik için çok üzgünüm. Penaltı kararıyla da ilgili bir şey söylemek istemiyorum." şeklinde yanıt verdi.



"KAZANARAK DÖNMELİYDİK"

"Oyundan düştüğümüzü düşünmüyorum. Oyunun boyu uzadı, geçişli oyuna dönüldü. Oyuncularımız ikinci golü atmak için reaksiyon gösterdi. Sonuç nedeniyle üzgünüm. Rakipten fazla gol pozisyonu bulduk. İstanbul'a kazanarak dönmeliydik. Penaltı pozisyonuyla ilgili olarak bir şey söylemek istemiyorum. Maçın büyük bir bölümünde oyunun hakimiyeti bizdeydi. Oyun planımız sebebiyle bugün başka oyuncularımızı kullandık. İstanbul'da muhtemel olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalarımızın sekteye uğramasını istemediğimiz için Antalya'da çalışacağız. Orada daha iyi bir ortam olacağını düşünüyoruz. Çok çalışmamız gerekiyor. Oynanan oyunla yetinmememiz gerekiyor. İyi yaptıklarımızı daha iyi, kötü yanlarımızı da iyi hale getirmeye odaklanacağız."

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, beIN SPORTS mikrofonlarına konuştu.