Ömer Üründül: "Fred, artık önemli bir oyuncu değil"

Sabah spor yazarı Ömer Üründül, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Feyenoord'a 2-1 mağlup olduğu maçı değerlendirdi.

"BİZİM TAKIMLARIMIZ AVRUPA TAKIMLARI KARŞISINDA FAVORİ DEĞİLDİR"



"Bizim hiçbir takımımız, vasat Avrupa takımları karşısında favori değildir. Bunun da bana göre en önemli nedeni; her Avrupa takımının, yapılarına göre oturmuş bir sistemleri olması. Bir de tabii bize göre fiziki üstünlükleri…"

"F.BAHÇE ÇOK MAHKUM OYNADI"

"Dün ilk yarıda Fenerbahçe çok mahkum oynadı. Tempoyu ayarlayan, topa hakim olan, pres yapan, savunmayı zorlayan bir Feyenoord vardı. Ama takım savunmasının alan daraltarak dikkatli olması, rakibe tek şans golünden fazlasını vermedi."

"İŞ KADIKÖY'E KALDI"

"İkinci yarı daha dengeli, daha hücuma etkili çıkabilen bir Fenerbahçe gündeme geldi. Sonra Mourinho'dan iki hamle geldi. Ve maçın sonlarına doğru Amrabat'ın mükemmel golüyle skor kritik dakikada dengelendi. İşte bu golden sonra, o basit gol gerçekten yenmemeliydi. Sonuç olarak iş Kadıköy'e kaldı."

"FRED ARTIK ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU DEĞİL" 

"Şimdi gelelim genel görüşlerime… Oosterwolde'yi takdir etmek istiyorum. Ağır bir sakatlık geçirip bir sene futboldan uzak kalıp sezon başındaki bu fiziksel performans önemli. Skriniar iyi oynadı. Bir önemli konu var… Fred artık kesinlikle çok önemli oyuncu kimliğinde değil. Oğuz Aydın dün gece çok kötü oynadı." 

"FENERBAHÇE'NİN EN İYİ TRANSFERİ"

"Duran'ın zamana ihtiyacı var. Yeni gittiğin bir takımda uyum süreci için en zor görev yeri santrfordur. Bana göre iddia ediyorum, Fenerbahçe'nin en iyi transferi Semedo'dur." 

 
