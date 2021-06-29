Ömer Üründül'den Fenerbahçe için teknik direktör yorumu

Spor yazarlarından Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin hala teknik direktör açıklamaması ile ilgili yorumlarda bulundu.



İşte Üründül'ün yorumları;



Fenerbahçe'de ciddi bir teknik adam sorunu var. Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğine karar verilmesinden sonra yeni hocanın bulunması gerekirdi. Ancak bugüne kadar hiçbir yabancı teknik adam ile anlaşma sağlanamadı. Dün de açıklanmadığına göre prensipte anlaşılan hoca son anda bir pürüz çıkardı, böyle anlaşılıyor.



Takım 2 gün sonra toplanarak yeni sezon için çalışmalarına başlayacak. Bu çok büyük bir sorun değil. Nasıl Galatasaray, kongre öncesi Fatih Terim'in durumunun belli olmaması nedeniyle Selçuk İnan ile çalışmaya başladıysa, Fenerbahçe de böyle bir hamle yapabilir. Ama yine de ivedilikle teknik adam işini halletmek şart.



Bu iş ne kadar uzarsa o kadar camiada sıkıntılar artar. Transfer için ise zaten elde geniş bir kadro var. Başta santrfor olmak üzere 3 tane nokta oyuncu her zaman alınabilir.



