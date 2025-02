Ömer Erdoğan'dan maç saati hakkında açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.



Kırmızı Beyazlılar'ın teknik direktörü Ömer Erdoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"Mağlubiyeti hak etmediklerini söyleyen Erdoğan: "Öncelikle çok üzgünüz. Beklentimiz çok farklıydı özellikle skor olarak. Mağlubiyeti hak ettiğimizi çok düşünmüyorum. Tolga ve Ziya çıkmadan önce oyuna ortaktık. Pozisyon vermedik. İlk yarıda gelen ilk top gol oldu. İkinci yarıda değişiklik yaptık, risk aldık. Üretken olamadık ama rakibe de son bölüme kadar pozisyon vermedik. Son dakikalarda risk aldıktan sonra ikinci golü yedik. Bizim için üzücü oldu. Kendi evimizde kaybettiğimiz 3 puan oldu. Dersler çıkaracağız. Analiz yapacağız. Şanssızlıklar da var. Sakatlıklar, cezalar oldu geldikten sonra. İnşallah sakat oyuncular aramıza katılır. Gaziantep maçına iyi hazırlanarak oradan 3 puanla dönmek istiyoruz." dedi.



Erdoğan, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, böyle bir skor beklemediklerini ifade etti.



Mağlubiyeti hak edecek bir futbol oynamadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Tabii ki bazı talihsizlikler yaşadık, özellikle ilk yarı maçın tam kontrolü bizdeyken rakibe neredeyse hiç pozisyon vermediğimiz bir dönemde talihsiz bir gol dedik." dedi.



Karşılaşmada Ziya Erdal ve Tolga Ciğerci'nin sakatlanmasının sıkıntısını da yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, "Çok eksik olduğumuz bir dönemde onların da aynı anda sakatlanıp maçtan çıkması bizim işimizi daha da zorlaştırdı. Hamleler yaptık, ikinci yarı bazı değişkiler yaptık ama açıkçası çok üretken olamadık." diye konuştu.



Veljko Simic'in yakaladığı gol pozisyonunu değerlendiremediğini aktaran Erdoğan, "Simic'in pozisyonu belki gol olsaydı maçın gidişatını etkileyebilirdi. Ama dediğim gibi istemediğimiz bir sonuç. Özellikle evimizde bu sıkıntılı süreçte bugün galip gelip biraz nefes alıp, biraz daha bu tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyorduk ama başaramadık. Üzgünüz, oyuncularım da çok üzgün. Bunlardan ders çıkaracağız, yarından itibaren Gaziantep deplasmanı hazırlıklarımıza başlayacağız." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda hükmen mağlup sayılmalarının hatırlatılması üzerine, "Bu tür maçlar biliyorsunuz oyuncuların ekstra motive olduğu maçlar. Bir de bulunduğumuz konum itibarıyla bizim için çok çok önemli. Sahaya 1 puan için değil, 3 puan için çıkmıştık açıkçası. Kupadaki yaşanan talihsizlik olayla ilgili kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı. Oradan da bir başvurumuz oldu ama onunla ilgili herhalde önümüzdeki dönem sonuç çıkacak." değerlendirmesini yaptı.



- "Talihsizlik yaşıyoruz"



Takımda yaşanan sakatlıkların ve kart cezalarının kendilerini sıkıntıya soktuğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Tolga ve Ziya gibi iki oyuncunun da sakatlanarak çok erken oyuncu değişikliğine bizi götürmesi bizi daha da sıkıntıya soktu. Açıkçası sıkıntı daha da büyüdü ama sahada oyuncular elinden gelen mücadeleye verdiler. Talihsizlik yaşıyoruz. Kayserispor maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in uzun bir sakatlık dönemi var. Emrah Başsan, Eyüpspor maçına hazırlanırken hafta içerisinde, Samba Camara Antalya kampında sakatlandı. Uğur Çiftçi'nin alt adelesinde problem vardı, Fode Koita'nın dizinde, kıkırdağında bir problem vardı. Sakatlarımızın durumu böyle."



- "Alt bölgeden uzaklaşmamız gerekiyor"



Ligin alt sırasındaki rakiplerinin puan kazanmasının kendileri için dezavantaj olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte de biz kendi işimizi kendimiz halledeceğiz. Deplasmandan galip gelmemiz gerekiyor. Ondan sonra içeride yine aynı şekilde, bir galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor. Bir an önce o alt bölgeden uzaklaşmamız gerektiğinin de farkındayız." dedi.



Erdoğan, takımda düşünmedikleri bazı oyunculara durumu bildirdiklerini ama sonuç alamadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Oyuncular gitmek istemiyorlar, kulüp bulamadılar mı? Bilmiyorum veya şu an gitmek istemiyorlar. Tek taraflı da feshetme şansımız yok, oyuncuları da ikna etmemiz gerekiyor. Tabii transfer dönemi açık olduğu sürece yine arayışlarımız devam ediyor. Aslında ihtiyacımız da var, özellikle daha önce de belirttiğim gibi sayısal anlamda rekabete girecek oyuncuya ihtiyacımız var. Şu an açıkçası bir sonuç alamadık. Önümüzdeki günler transfer kapanana kadar yine arayışlarımız devam edecek ve düşünmediğimiz bazı arkadaşlarımızı da bir şekilde çözmeye çalışacağız."



- "Eski Sivas soğukları yok, kar yok, kış yok"



Beşiktaş taraftarının maç saatiyle ilgili eleştirilerine de cevap veren Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bu maç saatini yayıncı kuruluş ve federasyon belirliyor, ben belirlemiyorum. Bu saat olsun demiyorum, bu maç saati yaklaşık 14 gün önce belirlendi. 14 gün önce bir şey olmayan şey son iki günde bize geliyor. Beşiktaş'ın böyle bir talebi olduğu söyleniyor. Açıkçası bunda tek başına karar verecek yetkide değilim. Saat 19.00'da oynadık ve açıkçası eski Sivas soğukları yok, kar yok, kış yok. Bugün gündüz saat 16.00'da oynansaydı belki hava eksi 3 olacaktı. Eksi 30'larda, 40'larda oynandığı dönemlerde olsa futbolcunun sağlığını etkileyecek bir şey olsa biz de ne futbolcumuzu ne rakip futbolcuyu riske atarız. Sanırım sosyal medyada farklı yansıtılıyor. Bugün günümüzde maalesef sosyal medya çok farklı kullanılıyor, çok kötü kullanılıyor. İnsanlar orada istediği şekilde farklı yönlendirebiliyorlar. Onların seviyesine düşmeyeceğim."