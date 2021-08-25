Olimpiu Morutan: "Galatasaraylıları mutlu edeceğim"

Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan transferiyle ilgili açıklama yaptı.

, Fotoğraf; Instagram
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Olimpiu Morutan: 'Galatasaraylıları mutlu edeceğim'
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25 Ağustos 2021 15:59
Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı takımla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

22 yaşındaki Rumen futbolcu "Galatasaray taraftarlarını mutlu etmeyi umuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için kendimi motive edeceğim." dedi.

Olimpiu Morutan ayrıca "10 numaralı formayı giyip giymeyeceğim henüz kararlaştırılmadı. Her zaman böyle büyük bir kulüp için oynamayı hayal etmiştim." diye konuştu.


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