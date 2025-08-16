Olimpik Lyon'dan deplasmanda 10 yıl sonra galibiyet!

Fransa Ligue 1'de ilk hafta maçında Lens, evinde Olimpik Lyon'u konuk etti.



Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Lyon, 1-0 kazandı.



Olimpik Lyon'a galibiyeti getiren gol, 45+1. dakikada Georges Mikautadze'nin ayağından geldi.



Bu sonuçla Lyon ekibi, Lens'ı deplasmanda 2015'ten sonra ilk kez mağlup etmiş oldu.



Lyon puanını 3 puana çıkarırken Lens ise 0 puanla lige başladı.



Lens, önümüzdeki hafta Le Havre'a konuk olacak. Olimpik Lyon ise evinde Metz'i ağırlayacak.







