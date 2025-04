Ole Gunnar Solskjaer: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'

Açıklamalarına devam eden Norveçli hoca, "10 kişi olsak da kazanmak zorundaydık. İlk yarı kötüydük. İkinci yarıda karakter, tempo, cesaret gösterdik. Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor. Risk alırken cesur olmamız gerekiyor. Tıpkı ikinci yarıdaki gibi. 4 gol atabilirdik ve kazanabilirdik. Mustafa ve Milot, oyuna çok iyi girdiler. Salih çok oynamadığı için üzgünüm. Yüksek kalite bir oyun sergiledi. İkinci yarıdaki Beşiktaş'ı göstermemiz gerekiyor sürekli." ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "3 puan alamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum. 10 kişiyle 4-5 net fırsat yakaladık ama buradan 1 puanla dönüyoruz. İlk yarıda oynadığımız oyun kabul edilemezdi. İkinci yarı forması için savaşan ve çok fazla koşan oyuncular gördük." dedi.



Norveçli teknik adam, sözlerine, "Bugün bizim için büyük bir maçtı. Mantalitemiz yüzde 100 olmalıydı. İlk yarı benim için hayal kırıklığıydı. İkinci yarı iyi bir reaksiyon gösterdik. Her hafta istikrarlı olmalıyız. İhtiyaçlarımızı, gelecek sezon neler yapacağımızı biliyoruz." diye devam etti.



MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU



Solskjaer, Kasımpaşa maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan Mustafa Erhan Hekimoğlu için, "Mustafa Hekimoğlu üst seviye bir oyuncu. Bugün onu da gösterdi. 17 yaşında, enerjisi, gücü, heyecan verici bir oyuncu." diye konuştu.



"HAKEM KONUŞMAK İSTEMİYORUM"



"istikrara ihtiyacımız var. Sorun mental, fiziksel olabilir ama ben bahane oluşturmak istemiyorum." diyen Solskjaer, "Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Onların kararlarına güvenmek istiyorum. Ben istikrarlı bir takım oluşturmak istiyorum. Burada kimse hakem olmak istemiyordur. Çok zor bir iş. Benim asıl odağım her zaman Beşiktaş'ın daha iyi ve istikrarlı olması. Ben savaşan bir takım oluşturmak istiyorum. Solskjaer olarak her zaman genç oyuncularla çalışan takımlar oluşturmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.