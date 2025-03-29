Ole Gunnar Solskjaer, derbi taktiğini anlattı

Beşiktaş'ın Norveçli teknik adamı Solskjaer, Galatasaray derbisi öncesi flaş röportajda konuştu.

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Ole Gunnar Solskjaer, derbi taktiğini anlattı
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29 Mart 2025 19:58
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Derbideki ilk 11 seçimiyle ilgili konuşan Solskjaer, "Milli aralar her zaman kolay değildir. Biz oyuncularımızın sakat gelmemelerini umuyoruz. Bu milli arada sakat oyuncu gelmedi. İki gündür birlikte çalıştık. Sürekli değişecek 4 hücumcu ile oynayacağız. İyi bir reaksiyon vermek zorundayız. Kendi taraftarımızın önünde oynuyoruz. Teknik ve taktik açıdan sahada çok iyi bir takım göstermeliyiz. Maça böyle başlayacağız ama başka oyuncular da girecek ama kararımız bu yönde oldu." dedi.

Norveçli teknik adam, "Gerçekten bugün kalite göstermek zorundayız. Rakipten daha iyi olmak zorundayız. Beşiktaş'ın futbolcuları bugün savaşacak. Son iki maç hayal kırıklığı oldu. Bu hayal kırıklığını gidermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Solskjaer, "Şu taraftarın önünde oynadığınızı düşünün, herkesin yüzünü güldürmek istersiniz. Bugün bu fırsatımız var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

BEŞİKTAŞ'IN DERBİ 11'İ 


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