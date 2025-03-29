Ole Gunnar Solskjaer, derbi taktiğini anlattı

Gerçekten bugün kalite göstermek zorundayız. Rakipten daha iyi olmak zorundayız. Beşiktaş'ın futbolcuları bugün savaşacak. Son iki maç hayal kırıklığı oldu. Bu hayal kırıklığını gidermek zorundayız." ifadelerini kullandı.





Şu taraftarın önünde oynadığınızı düşünün, herkesin yüzünü güldürmek istersiniz. Bugün bu fırsatımız var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

." dedi.Norveçli teknik adam, "Solskjaer, "