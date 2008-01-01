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Oladipo'nun durumu gün gün değerlendirilecek

Indiana Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo'nun göz yaralanmasıyla, durumunun günden güne değerlendirileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo'nun göz yaralanmasıyla, durumunun günden güne değerlendirileceği bildirildi.

Oladipo, göz yaralanması nedeniyle playoff ilk turunda Miami Heat'e karşı oynadığı 1. maçtan çıkmak zorunda kalmıştı. Pacers yıldızı, ilk çeyrekte sol gözüne parmak denk geldiğinde düşmüş, oyundan çıkmış ve geri dönmemişti.

Oladipo'nun Orlando'daki kampüs içi hastaneyi ziyaret etmek zorunda kaldığı ve şu anda günlük olarak değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle Oladipo'nun, Perşembe günü oynanacak 2. maç için durumunun tartışmalı olduğu da detaylar arasında yer alıyor.

Indiana, seride 0-1 geride bulunuyor.


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