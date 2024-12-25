'Okul Spor Kulüpleri Ligi' anlaşması yapıldı

İstanbul Valiliği ile Petrol Ofisi arasındaki "Okul Spor Kulüpleri Ligi" sponsorluk anlaşmasının ikincisi için imza töreni yapıldı. Valilik binasındaki törende konuşan Vali Davut Gül, kentteki okulların tamamında okul spor kulüplerinin kurulduğunu söyledi.



Gül, "Hiç şüphesiz sporun tabana yayılması, spor altyapısının gelişmesi çok kıymetli ama daha kıymetli ve değerli olan çocuklarımızın bağımlılıktan uzak durmaları, sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri, obeziteden kurtulmaları. Bedenen ve ruhen sağlıklı olabilmeleri için yediden yetmişe herkesin spor yapmasını istiyoruz." dedi.



Gelinen noktada 104 olan okul spor kulübü sayısının 2 bin 738'e, 2 bin olan lisanslı öğrenci sayısının ise bugün itibarıyla 404 bin 700'e ulaştığını belirten Gül, "Amacımız, 1 milyon lisanslı öğrencimizin olması. Bütün okullarımızda kulüplerimiz oluştu. Oradaki hedefimize, yüzde100'e varmış olduk. Kulüpler tamam, lisanslı öğrencilerimiz tamam, öğretmenlerimiz tamam, tesislerimiz tamam. Bunların spor yapması lazım." diye konuştu.



Petrol Ofisi ile imzalanan protokolle çocukların eğitim dönemi boyunca lig usulü müsabaka yapacakları bir ortam oluşacağını dile getiren Gül, şunları kaydetti:



"İnşallah yılın sonunda, haziran ayına geldiğimizde hem okul spor kulüplerindeki lisanslı öğrenci sayımız 1 milyon hedefine ulaşmış olacak hem de o çocuklarımız 40'tan fazla branşı kapsayan müsabakaların herhangi birinin en az bir tanesinde o müsabakalara katılmış olacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bize destek veren Milli Eğitim Bakanı'mıza, Gençlik ve Spor Bakanı'mıza ve bu ligi destekleyen, sponsor olan Petrol Ofisinin bütün yönetici ve çalışanlarına, kendi mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. El birliğince spor şehri İstanbul'u bir slogan olmaktan kurtarıp altını dolduracağımız, çocuklarımızın spor yaptığı bir ortamı oluşturmuş olacağız."



"Bu projenin en az 10 sene veya fevkinde olmasını diliyorum"



Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu da okullardaki spor kulüpleri sayısının 20 ile 30 kat arttığını söyledi.



Abbasoğlu, spor yapan öğrenci sayısının yeni bir ufuk açtığını ifade ederek, "Bu projeyi ben sadece görevim itibarıyla kanıksamıyorum. Aynı zamanda bir baba ve vatandaş olarak çok değerli buluyorum. Bu projeye katılım sağlayan gençlerimiz ve çocuklarımız ileride bizim sadece şampiyonlarımız olmayacak. Devletimize, ananelerimize bağlı örnek vatandaş olacaklar. Bu projenin en az 10 sene veya fevkinde soluklu olmasını diliyorum." dedi.



İmza törenine, vali yardımcıları Mustafa Kaya ile Ünal Kılıçarslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür de katıldı.



Program, imzaların atılması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.



