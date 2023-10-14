Oktay Banlı: 'Azer Bülbül'den Aşkın Olayım'a geçtik'

Galatasaray Genel Kurul Üyesi Oktay Banlı, kulübün olağan genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
Banlı, Galatasaray Futbol Takımı'nın 13. sırada bitirdiği sezonla ilgili, "Azer Bülbül'ün 'Duygularım Darmadağın' şarkısını dinliyorduk, şimdi ise 'Aşkın Olayım'a geçtik" dedi.
Oktay Banlı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "13. olduğumuz zaman Azer Bülbül dinliyordum. 'Duygularım Darmadağın' diye bir şarkısı vardı. Artık Simge Sağın dinliyoruz. 'Aşkın Olayım' diyoruz."
Oktay Banlı'nın bu sözleri genel kurul üyeleri tarafından büyük bir alkış aldı.
Banlı, Galatasaray Futbol Takımı'nın 13. sırada bitirdiği sezonla ilgili, "Azer Bülbül'ün 'Duygularım Darmadağın' şarkısını dinliyorduk, şimdi ise 'Aşkın Olayım'a geçtik" dedi.
Oktay Banlı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "13. olduğumuz zaman Azer Bülbül dinliyordum. 'Duygularım Darmadağın' diye bir şarkısı vardı. Artık Simge Sağın dinliyoruz. 'Aşkın Olayım' diyoruz."
Oktay Banlı'nın bu sözleri genel kurul üyeleri tarafından büyük bir alkış aldı.