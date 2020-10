Okoro: "NBA Draftı'nda 1. sırada seçilmeliyim!"

NBA Draftı'nda yer alan eski Auburn Üniversitesi oyuncusu Isaac Okoro, beraberinde getirdiği kazanma kültürü nedeniyle, önümüzdeki Draft'ta ilk sırada seçilmesi gerektiğini söyledi.



Okoro, şu ifadeleri kullandı:



"Evet, 1 numaralı seçim olmam gerektiğini düşünüyorum, çünkü her maça çıkıp rekabet ederek, yüzde 100 çaba gösteriyorum. Herhangi bir koçun yapmamı istediği her şeyi yapmaya istekliyim, bu yüzden bir kazanma kültürü getirdiğimi hissediyorum, 1 numaralı seçim ben olmalıyım."



Okoro önceki sezon Auburn için 12.9 sayı ve 4.4 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.



Okoro'nun menajeri, Minnesota Timberwolves dahil ligdeki her takımın Okoro'ya ulaştığını belirtti.



"KENDİMİ MINNESOTA'YA UYGUN GÖREBİLİYORUM"



Okoro, Draft'ta muhtemel olarak zirvede seçilme konusunda şu ifadeleri kullandı:



"D'Angelo Russell ve Karl-Anthony Towns ile oynayarak, kendimi oraya uygun görebiliyorum. Oraya gidip rolümü oynayabileceğimi, koçun maçta yapmam için bana ihtiyacı olan her şeyi yapıp kazanabileceğimi hissediyorum."



Okoro, Draft öncesinde şutunu ve top hakimiyetini geliştirmek için çalıştığını da sözlerine ekledi:



"NBA'de oyununuzun tüm yönlerini cilalamalısınız, bu yüzden şutuma, top hakimiyetime ve oyunumun her yönüne çalışıyorum."