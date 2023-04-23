Okçulukta Dünya Kupası'nın 1. ayağı Antalya'da sona erdi

Antalya'da düzenlenen 2023 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 1. ayak mücadeleleri, klasik yay final atışlarıyla tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçulukta Dünya Kupası'nın 1. ayağı Antalya'da sona erdi
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23 Nisan 2023 18:42
Antalya'da düzenlenen 2023 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 1. ayak mücadeleleri, klasik yay final atışlarıyla sona erdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun ev sahipliğinde Konyaaltı Beach Park'ta gerçekleştirilen organizasyona, 53 ülkeden 391 sporcu katıldı.

Kupanın son gününde, klasik yay kategorisinde bireysel finalleri yapıldı.

Klasik yay erkeklerde Dan Olaru (Moldova) altın, Jean Charles Valladont (Fransa) gümüş, Dhiraj Bommadevara (Hindistan) bronz madalya kazandı.

Kadınlarda ise Penny Healey (Birleşik Krallık) altın, Elina Idensen (Almanya) gümüş, Qixuan An (Çin) bronz madalya elde etti.

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