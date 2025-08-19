18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

Okay Yokuşlu: "Maçın kolay olmayacağını biliyorduk"

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

calendar 19 Ağustos 2025 00:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN KOLAY OLMAYACAĞINI BİLİYORDUK"

Mücadelenin zorluk derecesine vurgu yapan Okay, "Maçın kolay olmayacağını biliyorduk. İyi bir takım, zor bir deplasman. İlk yarıda istediğimizi yapamadık ama 90 dakika oyun disipline bağlı kaldık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.



"MÜCADELEYİ BIRAKMADIK" 

Rakibin presine karşı zorlandıklarını ancak mücadeleden vazgeçmediklerini belirten milli futbolcu, "Pozisyon açısından zengin bir maç olmadı. Kasımpaşa, bize ilk yarıda iyi pres uyguladı. Buna çözüm bulmakta zorlandık ama mücadeleyi bırakmadık ve sonucunda iyi bir 3 puan aldık zorlu deplasmandan." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
