Okay-Enes oynadı, Getafe 1 puana razı oldu!

İspanya La Liga 35. hafta mücadelesinde Getafe, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi.



Coliseum Alfonso Perez'de oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.



Getafe'de oynayan milli oyuncular Okay Yokuşlu ve Enes Ünal karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.



Alınan bu sonucun ardından Getafe puanını 37'ye çıkardı ve küme hattıyla arasındaki puan farkını 5 yaptı. Rayo Vallecano ise puanını 42'ye yükseltti.



Ligin bir sonraki haftasında Getafe, Osasuna deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano ise Villarreal'i konuk edecek.





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