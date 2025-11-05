04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
0-0
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
0-3
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
4-0
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
0-1
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
1-0
04 Kasım
Derby County-Hull City
2-1
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
1-1
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
1-1
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
1-1
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
0-3
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
0-1
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
4-0
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
3-1
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
1-0
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
1-2
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
1-1
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
3-1

Okan Buruk'un yıkım planı: "İlk 20 dakika!"

Son 11 maçın 6'sında ilk 20 dakikalarda gol yiyen Ajax'ın kırılgan özelliğini avantaja çevirmek isteyen Okan Buruk'un planını "erken öne geçme" üzerine kurguladığı öğrenildi.

calendar 05 Kasım 2025 08:50
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'un yıkım planı: 'İlk 20 dakika!'
Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Ajax önünde çok kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray galibiyete şartlanmış durumda...

Üst üste aldığı Liverpool ve Bodo Glimt galibiyetleriyle çok iddialı bir konuma gelen sarı-kırmızılılar serisini Amsterdam'da da sürdürmeyi hedefliyor.

Pazar gününden bu yana Ajax maçına konsantre olan ve rakibinin artı-eksi yönlerini ekibiyle beraber analiz eden teknik direktör Okan Buruk'un tüm planlarını 3 puan üzerine yaptığı belirlendi.


GALATASARAY HEP İYİ BAŞLIYOR

Oldukça kötü bir dönemden geçen Hollanda ekibinin son 11 maçın 6'sında ilk 20 dakikada 7 gol yemesi üzerinde duran tecrübeli hocanın planını yüksek tempoda başlangıç üzerine kurduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçında da ilk 15 dakikada skor üstünlüğünü alması da bu planı güçlendiriyor. Cimbom, Frankfurt deplasmanında 8. dakikada yıldız ismi Yunus Akgün'le öne geçmişti.

GALİBİYET YOLU AÇILIR

Liverpool'a karşı 15. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0'ı bulan Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo Glimt önünde ise 3. dakikada yine Nijeryalı yıldızıyla golü atmıştı.

Okan Buruk'un Ajax maçında erkenden öne geçilmesi durumunda rakibin kırılgan yapısının da etkisiyle galibiyetin daha rahat şekilde geleceğini düşündüğü de gelen haberler arasında. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
