Okan Buruk'un şampiyonluk parolası; o 4 maç

Galatasaray'da şampiyonluk için hedef belli: 4 maç 12 puan...
Okan Buruk ve ekibi, Trabzonspor deplasmanına kadar oynanacak 4 maçta kayıp yaşamak istemiyor.
Bu haftayı maç yapmadan BAY geçen ve cuma günü ligin güçlü ekiplerinden Samsunspor'a konuk olacak olan Galatasaray, ardından sırasıyla Bodrumspor, Eyüpspor (D) ve Kayserispor ile karşılaşacak. 4 maçta alınacak 12 puanın şampiyonluk için kendilerine büyük avantaj getireceğini düşünen Okan Buruk, bu nedenle her maçı final havasında değerlendiriyor.
"EN ZOR MAÇIMIZ TRABZONSPOR"
Galatasaray'da teknik ekibin fikstürde en zor maç olarak Trabzonspor deplasmanını gördükleri ve bu maça kadar kayıp yaşanmaması halinde 25. şampiyonluk yolunda dev bir adım atılacağı görüşünde olduğu belirtildi.
Galatasaray, Trabzonspor maçından sonra ise Kayserispor ile evinde oynayacak. Sarı kırmızılılar, Göztepe deplasmanı ve RAMS Park'taki Başakşehir maçıyla sezonu bitirecek.
Okan Buruk ve ekibi, Trabzonspor deplasmanına kadar oynanacak 4 maçta kayıp yaşamak istemiyor.
Bu haftayı maç yapmadan BAY geçen ve cuma günü ligin güçlü ekiplerinden Samsunspor'a konuk olacak olan Galatasaray, ardından sırasıyla Bodrumspor, Eyüpspor (D) ve Kayserispor ile karşılaşacak. 4 maçta alınacak 12 puanın şampiyonluk için kendilerine büyük avantaj getireceğini düşünen Okan Buruk, bu nedenle her maçı final havasında değerlendiriyor.
"EN ZOR MAÇIMIZ TRABZONSPOR"
Galatasaray'da teknik ekibin fikstürde en zor maç olarak Trabzonspor deplasmanını gördükleri ve bu maça kadar kayıp yaşanmaması halinde 25. şampiyonluk yolunda dev bir adım atılacağı görüşünde olduğu belirtildi.
Galatasaray, Trabzonspor maçından sonra ise Kayserispor ile evinde oynayacak. Sarı kırmızılılar, Göztepe deplasmanı ve RAMS Park'taki Başakşehir maçıyla sezonu bitirecek.
Kalan maçlar, kim şampiyon olur?🤔 pic.twitter.com/Xwukrkq3I6
— Sporx (@sporx) April 6, 2025