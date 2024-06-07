Okan Buruk'un maaşı açıklandı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk yeni sözleşmesiyle senelik 110 milyon TL kazanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un maaşı açıklandı
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07 Haziran 2024 19:08
Son güncelleme 07 Haziran 2024 19:13
Galatasaray, tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

110 MİLYON TL

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada Okan Buruk'a yıllık 110 milyon TL maaş verileceğini açıkladı.

İşte Galatasaray'ın, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamanın tamamı:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir."

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