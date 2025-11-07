Okan Buruk'un gözü yeni rekorda!

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 maçtır kazanan G.Saray, 13 yıl sonra kendi rekorunu egale etti.
Son olarak 2012-13 sezonunda Cluj, Manchester United ve Braga'yı yenerek gruptan terfi eden sarı-kırmızılılar o dönemde 3 maç üst üste kazanmıştı.
Galatasaray, aynı başarıyı yine tekrarlarken Gilloise'yi yenerse rekorunu kıracak.
