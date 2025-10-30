Okan Buruk'un Gabriel Sara planı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'a karşı orta saha ve savunma güvenliğine büyük önem veriyor.
Galatasaray'da babasının rahatsızlığının ardından ülkesi Uruguay'a giden ve Göztepe maçında forma giymeyen Lucas Torreira, Türkiye'ye döndü. Uruguaylı orta saha oyuncusu, Trabzonspor maçında formasına kavuşacak.
Okan Buruk, Trabzonspor karşısında Torreira ile birlikte orta sahada Mario Lemina'ya forma vermeyi planlıyor.
Torreira ve Lemina'nın önünde ise yine Yunus Akgün forma giyecek.
Son dönemde giderek yükselen bir grafik sergileyen Gabriel Sara ise yedek kulübesinde hamle oyuncusu olacak.
