Okan Buruk'tan transfer görüşmesi: Berkay Yılmaz

Galatasaray, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz'ın transferi için harekete geçmişti. Sarı kırmızılı takım, transfer için somut adımlar atmaya devam ediyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz ile bir görüşme daha yaptı.
Habere göre, Süper Lig'den başka talipleri olmasına rağmen gösterilen ilgiden dolayı oyuncunun önceliği Galatasaray olacak.
BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE
Berkay Yılmaz, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor. Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın yardımcılığını yürüten Emrah Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Berkay Yılmaz'ı takip ettiklerini söylemişti.
BERKAY YILMAZ KİMDİR?
2005 Almanya doğumlu Profesyonel türk oyuncu, sol bek mevkiinde görev almaktadır. Bu sezon 6 maçta forma giyen yıldız isim 1 gol atmayı başardı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz ile bir görüşme daha yaptı.
Habere göre, Süper Lig'den başka talipleri olmasına rağmen gösterilen ilgiden dolayı oyuncunun önceliği Galatasaray olacak.
BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE
Berkay Yılmaz, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor. Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın yardımcılığını yürüten Emrah Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Berkay Yılmaz'ı takip ettiklerini söylemişti.
BERKAY YILMAZ KİMDİR?
2005 Almanya doğumlu Profesyonel türk oyuncu, sol bek mevkiinde görev almaktadır. Bu sezon 6 maçta forma giyen yıldız isim 1 gol atmayı başardı.