Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve 25. şampiyonluğuna ulaştı.
Teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluğun ardından konuşan Buruk, "İnanılmaz bir ortam, tüylerim diken diken. Allah'a şükürler olsun. Hem bana, hem Galatasaray'a bu kadar güzel insanların olduğu takım izletiyor. Onlarla gurur duyuyorum. 5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak. Oyuncularla, camia ile gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun." dedi.
Açıklamalarına devam eden Buruk "Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak." ifadelerini kullandı.
OSIMHEN'İN GELECEĞİ
Okan Buruk, Osimhen'in geleceği konusunda, "Tabii taraftarımızın isteği var. Galatasaray kulübü ne gerekiyorsa yapmak için hazır. Önümüzde iki hafta daha var. Oturmuş bir kadromuz var. Osimhen de bunlardan biri. Elimizden geleni yapacağız. Bizim için çok değerli ve önemli. Türkiye'de ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. İnşallah birlikte yeniden devam ederiz." dedi.
Okan Buruk, ayrıca, "Florya'da kutlama olmayacak. Önümüzdeki hafta daha büyük bir alanda taraftarımızla birlikte kutlama yapacağız o yüzden Florya'da herhangi bir kutlama olmayacak." diye konuştu.
"GÖĞÜSLERİNİ GERE GERE...
Hak ettikleri bir şampiyonluk olduğunu ifade eden Buruk, "Maçtan çok sezonu değerlendireyim. Maçı bitirdiğimiz oyun belki bizim sezonun sonuna damga vurduğumuz, dominant, topun bizde olduğu, oynamak ve kazanmak isteyen, savunmada ve hücumda iyi işler yapan bir takım olarak, oyun ve puan olarak her türlü hak ettiğimiz bir şampiyonluğu bugün tekrar gösterdik. Mutluyum, birincisi oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Çok uzun bir süre onlarla birlikte emek verdik ve sonunda da şampiyon olmayı başardık. Hafta içi Türkiye Kupası'nı kazandık. 4 gün arayla 2 tane kupa kazanmak gerçekten bizim için inanılmaz bir mutluluk. Onun yanında bir gurur. Taraftarımıza olan sorumluluğumuzu gerçekten çok iyi bir şekilde yerine getirdik. Taraftarımıza da her zaman olduğu gibi bize verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sezonun başından sonuna kadar aşağı yukarı kapalı gişe oynadık. Deplasmanlarda bizi gelip desteklediler. Havaalanında beklediler, sokakta beklediler. Onların yüzündeki mutluluğu görmek gerçekten benim için çok büyük bir mutluluk. Çünkü onlara olan sorumluluğumuzu yerine getirmek, Galatasaray taraftarının sokakta göğsünü gere gere gezmesi, Galatasaray camiasının yeni taraftarlar kazanması…
"TARAFTAR SAYIMIZ ARTTI"
Bence son 3 seneye baktığımızda kazandığımız kupaların yanında inanılmaz taraftar kitlesi de kazandık. Bunda tabii ki oyuncularımızın çok büyük bir emeği var. Belki ilk 2 sene lokomotif Icardi'ydi, bu sene lokomotif Osimhen'di. Özellikle son bölüme girdiğimizde bu takımdaşlığın daha da yükseldiğini net bir şekilde gördüm. O yüzden Muslera'nın attığı golde sahaya koşmaları, birbirlerine sarılmaları, aslında ne kadar takımdaş olduklarını, oynayan ve oynamayan hepsinin aynı duygu içerisinde olduklarını gösteriyor. Bu da benim için ayrı bir gurur. O yüzden oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bizi de burada gururlandırıyorlar. Buraya da beni şampiyon hoca olarak çıkartıyorlar. O yüzden tekrar oyuncularıma teşekkür ediyorum" yorumlarında bulundu.
'5'İNCİ YILDIZI KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM'
5'inci yıldızı kazanmanın sevincini yaşadığını ifade eden Buruk, "Birincisi hedefimiz hep Galatasaray ile şampiyon olmak. Ama Avrupa'daki başarılar da çok önem kazanıyor. Bu sene en büyük üzüntümüz Avrupa'da. Belki bu formla, bu kadroyla Avrupa'da olsaydık belki yine bir final çıkartabilirdik. Ama maalesef ocak ve şubat ayı bizim çok istediğimiz gibi geçmedi. Bu senenin en önemli şeylerinden biri 5'inci yıldızı kazanmaktı. 5'inci yıldızı kazandığımız için çok mutluyum. Bu 3 şampiyonluk bana nasip oldu" diye konuştu.
Teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluğun ardından konuşan Buruk, "İnanılmaz bir ortam, tüylerim diken diken. Allah'a şükürler olsun. Hem bana, hem Galatasaray'a bu kadar güzel insanların olduğu takım izletiyor. Onlarla gurur duyuyorum. 5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak. Oyuncularla, camia ile gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun." dedi.
Açıklamalarına devam eden Buruk "Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak." ifadelerini kullandı.
OSIMHEN'İN GELECEĞİ
Okan Buruk, Osimhen'in geleceği konusunda, "Tabii taraftarımızın isteği var. Galatasaray kulübü ne gerekiyorsa yapmak için hazır. Önümüzde iki hafta daha var. Oturmuş bir kadromuz var. Osimhen de bunlardan biri. Elimizden geleni yapacağız. Bizim için çok değerli ve önemli. Türkiye'de ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. İnşallah birlikte yeniden devam ederiz." dedi.
Okan Buruk, ayrıca, "Florya'da kutlama olmayacak. Önümüzdeki hafta daha büyük bir alanda taraftarımızla birlikte kutlama yapacağız o yüzden Florya'da herhangi bir kutlama olmayacak." diye konuştu.
"GÖĞÜSLERİNİ GERE GERE...
Hak ettikleri bir şampiyonluk olduğunu ifade eden Buruk, "Maçtan çok sezonu değerlendireyim. Maçı bitirdiğimiz oyun belki bizim sezonun sonuna damga vurduğumuz, dominant, topun bizde olduğu, oynamak ve kazanmak isteyen, savunmada ve hücumda iyi işler yapan bir takım olarak, oyun ve puan olarak her türlü hak ettiğimiz bir şampiyonluğu bugün tekrar gösterdik. Mutluyum, birincisi oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Çok uzun bir süre onlarla birlikte emek verdik ve sonunda da şampiyon olmayı başardık. Hafta içi Türkiye Kupası'nı kazandık. 4 gün arayla 2 tane kupa kazanmak gerçekten bizim için inanılmaz bir mutluluk. Onun yanında bir gurur. Taraftarımıza olan sorumluluğumuzu gerçekten çok iyi bir şekilde yerine getirdik. Taraftarımıza da her zaman olduğu gibi bize verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sezonun başından sonuna kadar aşağı yukarı kapalı gişe oynadık. Deplasmanlarda bizi gelip desteklediler. Havaalanında beklediler, sokakta beklediler. Onların yüzündeki mutluluğu görmek gerçekten benim için çok büyük bir mutluluk. Çünkü onlara olan sorumluluğumuzu yerine getirmek, Galatasaray taraftarının sokakta göğsünü gere gere gezmesi, Galatasaray camiasının yeni taraftarlar kazanması…
"TARAFTAR SAYIMIZ ARTTI"
Bence son 3 seneye baktığımızda kazandığımız kupaların yanında inanılmaz taraftar kitlesi de kazandık. Bunda tabii ki oyuncularımızın çok büyük bir emeği var. Belki ilk 2 sene lokomotif Icardi'ydi, bu sene lokomotif Osimhen'di. Özellikle son bölüme girdiğimizde bu takımdaşlığın daha da yükseldiğini net bir şekilde gördüm. O yüzden Muslera'nın attığı golde sahaya koşmaları, birbirlerine sarılmaları, aslında ne kadar takımdaş olduklarını, oynayan ve oynamayan hepsinin aynı duygu içerisinde olduklarını gösteriyor. Bu da benim için ayrı bir gurur. O yüzden oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bizi de burada gururlandırıyorlar. Buraya da beni şampiyon hoca olarak çıkartıyorlar. O yüzden tekrar oyuncularıma teşekkür ediyorum" yorumlarında bulundu.
'5'İNCİ YILDIZI KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM'
5'inci yıldızı kazanmanın sevincini yaşadığını ifade eden Buruk, "Birincisi hedefimiz hep Galatasaray ile şampiyon olmak. Ama Avrupa'daki başarılar da çok önem kazanıyor. Bu sene en büyük üzüntümüz Avrupa'da. Belki bu formla, bu kadroyla Avrupa'da olsaydık belki yine bir final çıkartabilirdik. Ama maalesef ocak ve şubat ayı bizim çok istediğimiz gibi geçmedi. Bu senenin en önemli şeylerinden biri 5'inci yıldızı kazanmaktı. 5'inci yıldızı kazandığımız için çok mutluyum. Bu 3 şampiyonluk bana nasip oldu" diye konuştu.
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