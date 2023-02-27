Okan Buruk'tan Renato Sanches'e veto

Galatasaray, gündemine Paris Saint-Germain forması giyen Renato Sanches'i almıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un Portekizli yıldızı veto ettiği ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Renato Sanches'e veto
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27 Şubat 2023 12:07
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine birçok isim geliyor. Bu oyunculardan biri de Paris Saint-Germain forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'ti.

Renato Sanches'in adının Galatasaray'la anılmasının sırrı ortaya çıktı.

Bu sezon 4 büyük sakatlık geçiren ve sahalara dönüş zamanı bilinmeyen Sanches, PSG'li yöneticiler tarafından Galatasaray'a önerildi.

Ancak sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk tarafından kabul edilmedi.

Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla toplamda 18 karşılaşmada görev alan Sanches, 2 gole imzasını attı. 

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