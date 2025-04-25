Okan Buruk'tan Muslera'ya ısrar: "1 yıl daha kal"

2011 yılından beri kaleyi koruyan Muslera'nın sözleşmesini yönetimin 1 yıl daha uzatmak istediği öğrenildi. Okan Buruk'un kalmasını ısrar ettiği Uruguaylı'nın son teklife ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Muslera'ya ısrar: '1 yıl daha kal'
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25 Nisan 2025 10:59
Son güncelleme 25 Nisan 2025 17:05
Galatasaray'da Okan Buruk'un yönetimindeki teknik heyet, Fernando Muslera'nın geleceğiyle ilgili önemli bir karar aldı.

Sarı-Kırmızılı kulübün, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Muslera ile 1 senelik yeni anlaşma yapma kararı aldığı bildirildi.

38 yaşındaki file bekçisiyle önümüzdeki günlerde son bir görüşme yapılacağı kaydediliyor. Uruguay basını, deneyimli kalecinin sezon sonunda ülkesine döneceğini iddia etmişti.

VERECEĞİ CEVAP MERAK KONUSU OLDU

Muslera'nın, Sarı-Kırmızılılar'dan gelecek son teklife ise ne yanıt vereceği merak konusu. Ayrıca bu hamleyle birlikte Sarı-Kırmızılı takımın kaptanının motivasyonunun yükseltilmesi de hedefleniyor.

AYNI MAAŞI ALMAYA DEVAM EDECEK

14 yıldır Cimbom'un kalesini koruyan Muslera'nın maaşında herhangi bir indirime gidilmeyeceği ve önümüzdeki sezon için de 2.5 milyon Euro teklif edileceği iddia edildi. Bu sezon 38 kez Sarı- Kırmızılı formayı giyen Muslera, kalesinde 51 gol gördü.



 
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