05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-038'
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
1-038'
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
0-037'
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
2-038'
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
2-138'
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-038'
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-038'

Okan Buruk'tan kadro tercihi için açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçı öncesi konuştu.

calendar 05 Kasım 2025 22:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçı öncesi açıklama yaptı.

Okan Buruk, "Kazanmak istiyoruz. Kazanmak çok önemli bizim için." dedi.

Başarılı teknik adam, 11 tercihi ile ilgili, "Deplasman maçına çıkacağız. Hem iyi savunma hem de iyi hücum yapmamız gerekiyor. Fiziksel gücümüz de önemli. Singo iyileşti ve onu kullanmak istedik. Son 3-4 gün iyi antrenman yaptı. Oynayabilecek durumda olduğunu söyledi ve onunla başladık. İleride de farklı şeyler düşündük. Son maçlarda sürekli oynayan Barış'ı dışarıdan getireceğiz. Geçen sene burada etkileyici bir performansı vardı Barış'ın. Oyunun devamında hamlelerimiz olacak Icardi, Barış gibi. Orta saha ve savunmada bize destek verecek çok fazla oyuncumuz var." diye konuştu.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
