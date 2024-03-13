Okan Buruk'tan ilk 11 için karar!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor karşısındaki ilk 11'i Kasımpaşa'ya maçında bozmayacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan ilk 11 için karar!
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13 Mart 2024 11:44
Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray kazanıp 20.30'da oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını rahat izlemenin planlarını yapıyor. Dış sahada son 7 maçını kaybetmeyen Galatasaray 5 galibiyet, 2 beraberlik aldığı seriye bir zafer daha eklemek istiyor.

BERKAN KUTLU YİNE STOPER

Okan Buruk'un kazanan kadroyu bozmayacağı öğrenilirken Rizespor önünde sakatlanıp çıkan Kaan Ayhan'ın pazar günü sahada olması bekleniyor.

Son maçta stoper olarak görev yapan Berkan Kutlu'nun Kasımpaşa önünde de Victor Nelsson'un partneri olacağı öğrenildi.

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