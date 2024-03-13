Okan Buruk'tan ilk 11 için karar!

Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray kazanıp 20.30'da oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını rahat izlemenin planlarını yapıyor. Dış sahada son 7 maçını kaybetmeyen Galatasaray 5 galibiyet, 2 beraberlik aldığı seriye bir zafer daha eklemek istiyor.
BERKAN KUTLU YİNE STOPER
Okan Buruk'un kazanan kadroyu bozmayacağı öğrenilirken Rizespor önünde sakatlanıp çıkan Kaan Ayhan'ın pazar günü sahada olması bekleniyor.
Son maçta stoper olarak görev yapan Berkan Kutlu'nun Kasımpaşa önünde de Victor Nelsson'un partneri olacağı öğrenildi.
BERKAN KUTLU YİNE STOPER
Okan Buruk'un kazanan kadroyu bozmayacağı öğrenilirken Rizespor önünde sakatlanıp çıkan Kaan Ayhan'ın pazar günü sahada olması bekleniyor.
Son maçta stoper olarak görev yapan Berkan Kutlu'nun Kasımpaşa önünde de Victor Nelsson'un partneri olacağı öğrenildi.