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Okan Buruk'tan geleceği için karar!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Al Nassr'dan gelen ilgiye rağmen sarı-kırmızılılardan ayrılmayı düşünmüyor. Galatasaray'da Fatih Terim'in rekorunu egale etmek ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen Okan Buruk, Avrupa'dan gelecek teklifleri de değerlendirmeyi düşünmüyor.

calendar 23 Haziran 2025 15:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan geleceği için karar!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor.

İtalyan basını, Al Nassr'ın, Okan Buruk'u teknik direktörlük görevi için ilk sıraya aldığını duyurmuştu.

AYRILIK DÜŞÜNCESİ YOK!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Inter'den teknik direktör Simone Inzaghi ile yıllık 26 milyon euro'dan iki yıl kontrat imzalamıştı.


A Spor'da yer alan habere göre, Okan Buruk, Al Hilal ile benzer ekonomik güce sahip Al Nassr'ın ilgisine rağmen Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor.

HEDEFİ FATİH TERİM

Galatasaray ile 3 yıl üst üste şampiyon olan Okan Buruk, bir kez daha mutlu sona ulaşarak hocası Fatih Terim'in rekorunu egale etmek istiyor.

AVRUPA İÇİN DE KAPI KAPALI

Şampiyonluğun yanında bu sene Avrupa'da da başarı ve iz bırakmak isteyen 51 yaşındaki teknik adam, Avrupa'dan gelecek tekliflere de kapıyı kapattı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Galatasaray ile yapacağı işleri tamamlamadığını düşünen Okan Buruk, gelecek dönemde bu teklifleri değerlendirmeye alabilir.

Galatasaray ile 3 yıl şampiyonlukla birlikte toplamda 5 kupa kazanan başarılı teknik adamın sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.


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