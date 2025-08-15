Okan Buruk'tan ayrılık açıklaması!

"Bu sürecin (Transfer) herkes için zor olduğunu söylemek istiyorum. Oyuncuların psikolojileri önemli oluyor. Transfer dönemi bitince daha mutlu oluyoruz. Bizim adımıza transfer, istediğimiz oyuncular üzerinden devam ediyor. Önemli bir sürecimiz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yönetim, fedakarca davranıyor. Taraftarımız da bunun farkında. Onların da istekleri belli, bizim de belli. Bu süreç bazen zor geçiyor. Frankowski ve Morata, ayrıldı. Ayrılmaya yaklaşan oyuncular var. Cuesta ve Nelsson'un görüşmeleri devam ediyor. Köhn de aynı şekilde. Elimde bir kadro var. Fiziksel olarak üstüne koyarak devam ediyoruz." dedi.



ICARDI VE OSIMHEN AÇIKLAMASI



Victor Osimhen ve Mauro Icardi hakkında açıklama yapan deneyimli hoca, "İki tane bizim için çok değerli oyuncumuz Icardi ve Osimhen bugün ilk kez kadroda. Alacakları süreler bizim için önemli. Osimhen, daha önde tabii. Bugün daha uzun süreleri görebilecek durumda. Risk almak istemedik ilk 11'de oynatarak. Icardi de aynı şekilde. O da ilk defa bu hafta çift kalelerde yer aldı. O da kendisini iyi hissediyor. Moral olması ve oyun içerisindeki gidişata göre düşüncemizi gerçekleştireceğiz. İyi bir kadromuz var. Bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.



"KAZANMAK İSTİYORUZ"



Mücadele ile ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Kendi sahamızda oyun gücümüzü ve kalitemizi göstererek kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray , Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.Ayrılacak oyuncular ile ilgili konuşan Buruk,