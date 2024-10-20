Okan Buruk: "Osimhen'in golü doğum günü hediyem oldu"

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından doğum günü hakkında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Osimhen'in golü doğum günü hediyem oldu'
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20 Ekim 2024 00:35
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 3-0'lık Onvo Antalyaspor maçı galibiyetiyle oyuncularının kendisine doğum günü hediyesi verdiğini söyledi.

Buruk, maçın ardından muhabirlerin kendisine hazırladığı pastalı doğum günü sürprizi üzerine "Mutlu bir akşam, 3-0'lık galibiyet. Maç öncesi oyuncularıma maçı kazanırlarsa benim için önemli bir hediye vereceklerini söylemiştim. Bu anlamda çok mutluyum." dedi.

"3-0'lık galibiyet, gol yemedik. Takım olarak bir rekor daha kırdık." ifadesini kullanan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Osimhen muhteşem bir gol attı. Ben top sekti havaya kalktığı anda bunu kaçırmaz dedim. Gerçekten de kaçırmadı. Gol verilmeseydi, çok üzülürdüm. Gerçekten hem doğum günü hediyesi yaptı. Gündüz de maçtan sonra da kutladılar. Taraftarın önüne gittik, orada da üçlü çektirdik. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Onların sayesinde bugün buradan çok mutlu ayrılıyorum." 

 
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