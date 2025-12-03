Okan Buruk, Galatasaray'ı yine kenetledi

Galatasaray , Kadıköy'de 1-1'e son dakikada razı olurken sarı-kırmızılılar kaçan 2 puanın faturasını hakem Yasin Kol'a kesti.

Yönetim, ikinci yarıda kartlık müdahalelere rağmen Galatasaray lehine faul düdüğünü çalmayan Kol'la ilgili TFF'ye giderek şikayette bulundu.

90 dakika biter bitmez "Kimse unutmasın: Biz de Galatasaray'ız! Bugün yaşananları gördükten sonra birbirimize ne kadar destek olmamız gerektiğini herkese göstereceğiz" diyen Okan Buruk yine camiada liderlik rolüne soyundu.

Hakem atamaları ve PFDK kararları konusunda yönetimin tavrından memnun olmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, bu süreçte sadece hocaları Buruk'a güveniyor.

Eksikler yüzünden ilk 11 çıkarmakta zorlanan Okan Buruk, buna rağmen Kadıköy'e takımını en iyi oyun planıyla hazırladı. Saha kenarında 12. oyuncu gibi hareket eden Buruk, sık sık uyarılarda bulunduğu oyuncularının derbi konsantrasyonunu üst seviyede tuttu.

Kulübeden müdahaleleri yetersiz kalan Galatasaray, cezalı ve sakat oyuncularından yoksun gittiği Fenerbahçe deplasmanından lider dönmesini bilerek krize izin vermedi.