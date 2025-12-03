03 Aralık
Okan Buruk, Galatasaray'ı yine kenetledi

Galatasaray camiası, beraberliğin faturasını hakem Yasin Kol'a kesti. Buruk ise oynattığı futbol ve maç sonu sözleri ile camiayı kenetledi.

03 Aralık 2025 08:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk, Galatasaray'ı yine kenetledi






Galatasaray, Kadıköy'de 1-1'e son dakikada razı olurken sarı-kırmızılılar kaçan 2 puanın faturasını hakem Yasin Kol'a kesti. 
 
Yönetim, ikinci yarıda kartlık müdahalelere rağmen Galatasaray lehine faul düdüğünü çalmayan Kol'la ilgili TFF'ye giderek şikayette bulundu. 
 
90 dakika biter bitmez "Kimse unutmasın: Biz de Galatasaray'ız! Bugün yaşananları gördükten sonra birbirimize ne kadar destek olmamız gerektiğini herkese göstereceğiz" diyen Okan Buruk yine camiada liderlik rolüne soyundu. 
 
Hakem atamaları ve PFDK kararları konusunda yönetimin tavrından memnun olmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, bu süreçte sadece hocaları Buruk'a güveniyor. 
 
Eksikler yüzünden ilk 11 çıkarmakta zorlanan Okan Buruk, buna rağmen Kadıköy'e takımını en iyi oyun planıyla hazırladı. Saha kenarında 12. oyuncu gibi hareket eden Buruk, sık sık uyarılarda bulunduğu oyuncularının derbi konsantrasyonunu üst seviyede tuttu. 
 
Kulübeden müdahaleleri yetersiz kalan Galatasaray, cezalı ve sakat oyuncularından yoksun gittiği Fenerbahçe deplasmanından lider dönmesini bilerek krize izin vermedi.
 
 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
