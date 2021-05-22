Okan Buruk: "Galatasaray'dan teklif almadım"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından ismi sarı-kırmızılı kulüple anılan Okan Buruk, hakkında çıkan söylentilere yanıt verdi.

, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Galatasaray'dan teklif almadım'
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22 Mayıs 2021 11:25
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısında Fatih Terim ile ilgili sözleri sonrasında sarı-kırmızılıların Okan Buruk ile ilgilendiği iddia edildi.

Sezon ortasında Başakşehir'den ayrılan Buruk'un, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'la görüştüğü yazıldı.

OKAN BURUK'TAN YANIT

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Okan Buruk ile görüştüğünü ve tecrübeli teknik adamın söylediklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Okan Buruk'un iddialara "Yusuf Günay'la görüştüğüm iddiaları yalan, kendisinin telefonu bile yoktur bende... Mustafa Cengiz ya da başka biriyle Galatasaray'a dair ne bir görüşmem oldu ne de şu ana kadar bir teklif aldım" dedi" şeklinde yanıt verdiği belirtildi.

Buruk geçtiğimiz dönemlerde "Uzun yıllar Galatasaray'da emek sarf ettim. Çok fazla kupa kazandım. Büyük başarılar yaşadım. Başakşehir ile yakaladığım başarının ardından Galatasaray ile adımın anılması gayet normal. Ama ülkemizin en başarılı teknik adamı diyebileceğimiz insan şu an Galatasaray'ın başında. Galatasaray hocalığına aday gösterilmek benim için mutluluk verici" şeklinde açıklama yapmıştı.




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