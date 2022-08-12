Okan Buruk'dan flaş Evander kararı

Transferin hızlı takımılistesinin ilk sıralarında yer alaniçin görüşmeler durdu..24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için kulübü12 milyon eurodan başlattığı görüşmelerde 8 milyon euro seviyesine kadar inse de Galatasaray cephesi fiyatın daha da düşürülmesi için temaslarını sürdürüyordu. Evander, Galatasaray ile prensipte anlaşırken bir yandan diğer transferlerini bitiren sarı-kırmızılılar bu kez geri çekilme kararı aldı. Teknik direktör, orta saha ve 10 numara bölgelerinde forma giyen oyuncunun maliyetini de düşünerek aOrta sahaya yapılanvetakviyelerinin ardından bu bölgeye acil bir isme gerek olmadığını belirten Okan Buruk, ayrıcagelişi ile birlikte 10 numara bölgesinde kullanabileceği bir isme daha sahip olduğunun altını çizerek Evander transferini veto etti.