Okan Buruk'a canlı yayında tepki!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ardından "Canımızı zor kurtardık." dedi. Yayıncı kuruluş yorumcusu Engin İpekoğlu, Okan Buruk'un sözlerine tepki gösterdi.

calendar 01 Aralık 2025 23:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ardından çarpıcı açıklamalara imza attı.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk, 1-1 biten Fenerbahçe derbisi sonrası, "Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşananları herkes gördü. Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi." dedi.

CANLI YAYINDA TEPKİ!

Yayıncı kuruluş beIN Sports yorumcusu Engin İpekoğlu ise bu sözlere tepki gösterdi.


İpekoğlu, "Canımızı zor kurtardık dedi Okan Buruk. Allah aşkına ne oldu sahada. Hepimiz izledik maçı. Maçta ne oldu? Saha içerisinde futbolcular birbiriyle centilmence oynadı. Tribünden atılan bir çakmak var. 'Canımızı zor kurtardık' diyebilecek ne var sahada, var mı kardeşim? En temiz derbilerden biriydi saha içerisinde. Biz neler neler yaşadık." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
