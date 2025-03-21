Trendyol Süper Lig'de birçok rekoru elinde bulun duran Okan Buruk, Galatasaray ile iki lig şampiyonluğunun ardından üçüncü zafere koşuyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
5. yıldızı takıp tarihe geçmeyi hedefleyen Buruk'un Cimbom'daki geleceği konuşulmaya başlandı.
Avrupa'dan birçok kulüp, başarılı hocayı yakından takip ediyor. Okan Buruk da Avrupa'da çalışmaya niyetli...
Bu nedenlerden dolayı Galatasaray yönetimi, hocasını takımda tutmak istiyor. Başkan Dursun Özbek, teklif gelmesi durumunda kapıları kapattı.
Özbek, Buruk'la birlikte bu sezonu şampiyon bitirip seneye Şampiyonlar Ligi'nde başarılar hedefliyor.
5. yıldızı takıp tarihe geçmeyi hedefleyen Buruk'un Cimbom'daki geleceği konuşulmaya başlandı.
Avrupa'dan birçok kulüp, başarılı hocayı yakından takip ediyor. Okan Buruk da Avrupa'da çalışmaya niyetli...
Bu nedenlerden dolayı Galatasaray yönetimi, hocasını takımda tutmak istiyor. Başkan Dursun Özbek, teklif gelmesi durumunda kapıları kapattı.
Özbek, Buruk'la birlikte bu sezonu şampiyon bitirip seneye Şampiyonlar Ligi'nde başarılar hedefliyor.