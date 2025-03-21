Okan Buruk'a Avrupa yolu kapalı

Galatasaray'da üst üste 2 lig şampiyonluğu kazanan ve üçlemeye doğru koşan Okan Buruk'un geleceği merak konusu. Yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan başarılı teknik adamı takımda tutmak istiyor çünkü Avrupa'dan birçok kulüp Buruk'un peşinde.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'a Avrupa yolu kapalı
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21 Mart 2025 09:57
Trendyol Süper Lig'de birçok rekoru elinde bulun duran Okan Buruk, Galatasaray ile iki lig şampiyonluğunun ardından üçüncü zafere koşuyor.

5. yıldızı takıp tarihe geçmeyi hedefleyen Buruk'un Cimbom'daki geleceği konuşulmaya başlandı.

Avrupa'dan birçok kulüp, başarılı hocayı yakından takip ediyor. Okan Buruk da Avrupa'da çalışmaya niyetli...

Bu nedenlerden dolayı Galatasaray yönetimi, hocasını takımda tutmak istiyor. Başkan Dursun Özbek, teklif gelmesi durumunda kapıları kapattı.

Özbek, Buruk'la birlikte bu sezonu şampiyon bitirip seneye Şampiyonlar Ligi'nde başarılar hedefliyor.

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