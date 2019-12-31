Aşkları evlilik yolunda ilerleyen oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, önceki gün Hollanda'nın yolunu tuttu. Yeni yıl tatili için Hollanda'da yaşayan ailelerini ziyaret eden ünlü çift, 2020'ye de birlikte girecek. Bu yaz nikah masasına oturmayı planlayan güzel oyuncu ile ünlü futbolcu, şu sıralar Amsterdam'da aşk tazeliyor. İlişkilerinin başladığı günden beri sosyal medyada birlikte paylaşım yapmaktan kaçınan ikili, Amsterdam tatilinde de kural bozmadı.Kanallarıyla meşhur şehirde baş başa gezintiye çıkan Pamuk ile Özyakup'un yurt dışı kaçamağı ise arkadaşlarının yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. Gittikleri lunaparkta aşkı Oğuzhan Özyakup'un kendisi için kazandığı peluş koala ile poz veren 28 yaşındaki oyuncunun mutluluğu ise yüzüne yansımıştı. 27 yaşındaki futbolcu, bu yaz Pamuk ile nikah masasına oturmayı planıyor.