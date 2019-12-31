Oğuzhan Özyakup'un, Melisa Aslı Pamuk'la yılbaşı tatili

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup, evlilik hazırlığı yaptığı aşkı Melisa Aslı Pamuk'la yılbaşı tatili için Amsterdam'a uçtu. Hollanda'daki ailelerini de ziyaret eden ikili, şehirde gözlerden uzak aşk tazeledi. Ünlü çift, birlikte paylaşım yapmama kuralını yılbaşı tatilinde de sürdürdü....

Kaynak: Takvim
Oğuzhan Özyakup'un, Melisa Aslı Pamuk'la yılbaşı tatili
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31 Aralık 2019 10:59
Aşkları evlilik yolunda ilerleyen oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, önceki gün Hollanda'nın yolunu tuttu. Yeni yıl tatili için Hollanda'da yaşayan ailelerini ziyaret eden ünlü çift, 2020'ye de birlikte girecek. Bu yaz nikah masasına oturmayı planlayan güzel oyuncu ile ünlü futbolcu, şu sıralar Amsterdam'da aşk tazeliyor. İlişkilerinin başladığı günden beri sosyal medyada birlikte paylaşım yapmaktan kaçınan ikili, Amsterdam tatilinde de kural bozmadı. 

SEVGİLİDEN KOALA HEDİYESİ
Kanallarıyla meşhur şehirde baş başa gezintiye çıkan Pamuk ile Özyakup'un yurt dışı kaçamağı ise arkadaşlarının yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. Gittikleri lunaparkta aşkı Oğuzhan Özyakup'un kendisi için kazandığı peluş koala ile poz veren 28 yaşındaki oyuncunun mutluluğu ise yüzüne yansımıştı. 27 yaşındaki futbolcu, bu yaz Pamuk ile nikah masasına oturmayı planıyor.

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