Oğuzhan Özyakup'tan Talisca açıklaması!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, KAFA Sports'a açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ta Anderson Talisca ile birlikte görev yapan Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmasını değerlendirdi.
Oğuzhan Özyakup, "Benim döneminde çok iyi bir futbolcuydu. Suudi Arabistan Ligi'ni de izledim de son dönemde çok oynayamadı. Talisca, her zaman iş yapar diye düşünüyorum." dedi.
"MOURINHO İKNA EDEBİLİR"
"Sizi çok kurtardı" şeklinde hatırlatma yapılan Oğuzhan, "Çok kurtardı ama 80 dakika çekiyorduk. Hiç defans yapmıyordu. Mourinho, belki onu o konuda onu ikna edebilir. Bir sorun daha olacak. Dzeko ve En-Nesyri birlikte oynuyorlar. Kimi oturtacak? Onlar hocanın problemi. Talisca, 10 numara pozisyonunda bence Fenerbahçe'ye gerekli bir oyuncu. Talisca, bildiğimiz Talisca ise yüzde yüz iş yapar. Biraz daha altı olsa bile iş yapar ama görmek lazım. Fitse kesinlikle doğru. Talisca, iç yapar." diye konuştu.
Talisca'nın ayak içinin çok iyi olduğunu anlatan ve Brezilyalı yıldız ile ilgili Beşiktaş'taki bir antrenman anısını anlatan Oğuzhan Özyakup, "Ayak içi çok iyiydi, çok net. Takım hemen hemen aynı kiloyu yapıyordu. İncecik, hiçbir kası yok ama ayak içi inanılmaz iyi, inanılmaz sert. 25'ten ayak içi vuruyordu. Biz hareketi yapacağız. Taktı. Ben de tesadüfen oradayım. Aldı, en sona taktı. Çat çat seti bitirdi. Hepimiz şaşırdık kaldık. Çünkü kas yok. Beklemezsiniz çünkü salonda da hiç yok. Fitnessaa hiç girmez. Sonra konuştuk onunla biraz. Çok basitti onun için. Orada onun genetik orada çok gücü var. 25-30 metreden gerilmeden ayak içi vuruyordu. Fenerbahçe'nin doğru transferi. O pozisyona kesinlikle ihtiyaç vardı. Fitse yüzde yüz doğru." sözlerini sarf etti.
Beşiktaş'ta Anderson Talisca ile birlikte görev yapan Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmasını değerlendirdi.
Oğuzhan Özyakup, "Benim döneminde çok iyi bir futbolcuydu. Suudi Arabistan Ligi'ni de izledim de son dönemde çok oynayamadı. Talisca, her zaman iş yapar diye düşünüyorum." dedi.
"MOURINHO İKNA EDEBİLİR"
"Sizi çok kurtardı" şeklinde hatırlatma yapılan Oğuzhan, "Çok kurtardı ama 80 dakika çekiyorduk. Hiç defans yapmıyordu. Mourinho, belki onu o konuda onu ikna edebilir. Bir sorun daha olacak. Dzeko ve En-Nesyri birlikte oynuyorlar. Kimi oturtacak? Onlar hocanın problemi. Talisca, 10 numara pozisyonunda bence Fenerbahçe'ye gerekli bir oyuncu. Talisca, bildiğimiz Talisca ise yüzde yüz iş yapar. Biraz daha altı olsa bile iş yapar ama görmek lazım. Fitse kesinlikle doğru. Talisca, iç yapar." diye konuştu.
Talisca'nın ayak içinin çok iyi olduğunu anlatan ve Brezilyalı yıldız ile ilgili Beşiktaş'taki bir antrenman anısını anlatan Oğuzhan Özyakup, "Ayak içi çok iyiydi, çok net. Takım hemen hemen aynı kiloyu yapıyordu. İncecik, hiçbir kası yok ama ayak içi inanılmaz iyi, inanılmaz sert. 25'ten ayak içi vuruyordu. Biz hareketi yapacağız. Taktı. Ben de tesadüfen oradayım. Aldı, en sona taktı. Çat çat seti bitirdi. Hepimiz şaşırdık kaldık. Çünkü kas yok. Beklemezsiniz çünkü salonda da hiç yok. Fitnessaa hiç girmez. Sonra konuştuk onunla biraz. Çok basitti onun için. Orada onun genetik orada çok gücü var. 25-30 metreden gerilmeden ayak içi vuruyordu. Fenerbahçe'nin doğru transferi. O pozisyona kesinlikle ihtiyaç vardı. Fitse yüzde yüz doğru." sözlerini sarf etti.