Oğuz Çetin, Fenerbahçe için reçeteyi yazdı!

Oğuz Çetin, Fenerbahçe-Başakşehir maçını HT Spor'da değerlendirdi. Çetin, Mourinho'nun elini güçlendirecek reçeteyi verdi.

, Fotoğraf; DHA
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Oğuz Çetin, Fenerbahçe için reçeteyi yazdı!
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16 Aralık 2024 11:46
Teknik direktör ve futbol yorumcusu Oğuz Çetin, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Oğuz Çetin, Fenerbahçe'yi daha güçlü kılacak reçeteyi Mourinho'ya verdi.

"SAKATLIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

Fenerbahçe'nin kadrosunun, Süper Lig'in en geniş, en derin kadro olduğunu belirten Oğuz Çetin, "Bu sakatlıkların önüne bir şekilde geçilmesi lazım. Fenerbahçe'yi daha güçlü kılacak olan, Mourinho'nun elini güçlendirecek olan, yabancı oyuncuların yanında çok değerli yerli futbolcular var. Bir de oyun liderliğini alabilecek karakterler var" dedi.

"EN BAŞTA MERT HAKAN"

Fenerbahçe'de yerli futbolcuların daha çok ön plana çıkarılması gerektiğini savunan Oğuz Çetin, "En başta Mert Hakan. Onun da sakatlık problemini çözmesi lazım. Fenerbahçe'ye yerlilerden en büyük katkı Mert Hakan'ın oyun karakteri, oyun liderliğinden gelecek. İrfan Can'ın daha da zorlaması lazım. Arkasında İsmail Yüksek var, Çağlar Söyüncü var ama sakatlık olmaması lazım. Cengiz Ünder var, Cenk Tosun mesela çok ortada görünmüyor. Cenk'in ortaya çıkarılması lazım" şeklinde konuştu.

"YERLİ OYUNCULARA DA BU ROLLERİ VERMEYE BAŞLADIĞINDA...."

Oğuz Çetin sözlerini, "Mourinho yerli oyunculara da bu rolleri vermeye başladığında bence Fenerbahçe'nin ikinci yarıda daha avantajlı konuma gelecektir çünkü iyi oyuncuları var Fenerbahçe'nin" diyerek noktaladı. 

 
 

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