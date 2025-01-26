Oğuz Aydın: "Galibiyetin keyfini yaşıyoruz"

Fenerbahçeli oyuncu Oğuz Aydın, sahalarında Göztepe'yi 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Oğuz Aydın: 'Galibiyetin keyfini yaşıyoruz'
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26 Ocak 2025 21:35
Son güncelleme 26 Ocak 2025 21:48

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncusu Oğuz Aydın, Göztepe maçının ardından konuştu. 

Oğuz Aydın attığı golle ilgili "Kalecinin çok öne çıktığını gördüm ilk yarıda ve ikinci yarıda. Kalecinin önde olduğunu düşündüm ve sağıma çekip vurdum, gol oldu." dedi. 

Son olarak karşılaşmayı değerlendiren Aydın, "İlk yarıda kötü bir oyun sergiledik. Ama içeriye girdikten sonra takım olarak kenetlendik ve söz verdik. 9 dakikada 3 gol bulduk. Bunun keyfini yaşıyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.



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