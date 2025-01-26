Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncusu Oğuz Aydın, Göztepe maçının ardından konuştu.
Oğuz Aydın attığı golle ilgili "Kalecinin çok öne çıktığını gördüm ilk yarıda ve ikinci yarıda. Kalecinin önde olduğunu düşündüm ve sağıma çekip vurdum, gol oldu." dedi.
Son olarak karşılaşmayı değerlendiren Aydın, "İlk yarıda kötü bir oyun sergiledik. Ama içeriye girdikten sonra takım olarak kenetlendik ve söz verdik. 9 dakikada 3 gol bulduk. Bunun keyfini yaşıyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
Oğuz Aydın: "Galibiyetin keyfini yaşıyoruz"
Fenerbahçeli oyuncu Oğuz Aydın, sahalarında Göztepe'yi 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2025 21:35
Son güncelleme 26 Ocak 2025 21:48
Son güncelleme 26 Ocak 2025 21:48
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncusu Oğuz Aydın, Göztepe maçının ardından konuştu.
Fenerbahçe
- 23:11 Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece deplasmanında galip!
- 23:02 Pendikspor'dan maç sonu hakem tepkisi
- 22:54 İsmet Taşdemir: "Golü bulduktan sonra iş değişti"
- 22:47 Fenerbahçe'nin yeni hedefi Faye!
- 22:47 İrfan Can Eğribayat'ın Göztepe tepkisi
- 22:47 Filip Kostic: "Sezon sonunda göreceğiz"
- 22:45 Adasokağı, deplasmanda Görele Belediyespor'u geçti
- 22:43 Mersin'de "4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası" sona erdi
- 22:18 Acun Ilıcalı açıkladı: Talisca - Galatasaray!
- 21:59 İlkem Yapı Tarsusspor, deplasmanda farklı galip
- 21:56 Inter, yoluna gümbür gümbür devam ediyor
- 21:54 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi
- 21:50 Stoilov: "Bunun üzerine çalışmalıyız"
- 21:45 Salvatore Foti: "Değişiklikler büyük etki etti"
- 21:39 Allan Saint-Maximin'in Galatasaray ve şampiyonluk sözleri
- 21:35 Oğuz Aydın: "Galibiyetin keyfini yaşıyoruz"
- 21:32 Youssef En-Nesyri: "Jose Mourinho söylemişti"
- 21:27 Juan: "Maçın sonucunu detaylar belirledi"
- 21:21 Kocaelispor, 10 kişi kalan Pendikspor'u farklı geçti!
- 21:15 Mostafa Muhammed, Lyon'u yıktı
- 21:14 Jose Mourinho, doğum gününde yine kazandı
- 21:05 Fenerbahçe, Göztepe karşısında 10 dakikada geri döndü!
- 20:45 Fenerbahçe'de Sandro Zufic, 5. kez kart gördü
- 20:32 Emre Belözoğlu: "Bu ligde puan kazanmak kolay değil!"
- 20:32 En-Nesyri, Avrupa'da zirvede!
- 20:26 Fenerbahçe, 10 dakikada geri döndü!
- 20:09 Kerem Yavaş: "Ekonomik oynayarak maçı kazanmayı bildik"
- 20:03 Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası sona erdi
- 20:03 Beşiktaş, evinde Danilo's Pizza'ya mağlup
- 19:50 Galatasaray'dan ligde üst üste 3. mağlubiyet
- 19:39 Volkan Demirel'den hakem tepkisi: "Konuşmayalım diye cezaları artırdılar"
- 19:31 Onur Bulut: "İstediğimiz bu değil"
- 19:28 Uduokhai: "Durumu kabul edeceğiz"
- 19:26 Derbide Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi yıktı
- 19:24 Rashica: "En iyi oyunumuz değil"
- 19:10 Ole Gunnar Solskjaer'den transfer ve ayrılık yanıtı!
- 19:00 Leicester City, Tottenham karşısında kabusa son verdi
- 18:56 Roma, geriye düştüğü maçta penaltılarla kazandı
- 18:54 Yüksel Yıldırım: "Lobi işini en iyi yapan Galatasaray"
- 18:53 Beşiktaş'tan hakem tepkisi!
- 18:50 Mersin Spor, sahasında hata yapmadı
- 18:25 Trabzonspor, Konya Büyükşehir Belediyespor karşısında zorlanmadı
- 18:21 Strahinja Pavlovic'ten transfer açıklaması!
- 18:11 Fenerbahçe'de Diego Carlos kararı!
- 18:10 Fatih Karagümrük, dokuz kişi kaldığı maçta kazandı
- 18:03 Beşiktaş, 1-0'ı tutamadı; Antalya puanı kaptı
- 18:02 Eyüpspor, seriye bağladı!
- 18:02 Randy Nteka, Girona'ya kabus oldu!
- 17:59 Fenerbahçe - Göztepe: 11'ler
- 17:56 Galatasaray'dan Ebosele için teklif!
- 17:46 Mustafa Dalcı'dan hakem tepkisi!
- 17:45 Fenerbahçe - Göztepe öncesi gerginlik!
- 17:41 İlhan Palut: "Görmediğimiz bir bu kalmıştı"
- 17:38 OGM Ormanspor, deplasmanda hata yapmadı
- 17:38 Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sakatlandı!
- 17:32 Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'a şans tanımadı
- 17:29 Balkan Bisiklet Birliğinde başkanlığa yeniden Emin Müftüoğlu seçildi
- 17:27 İşte 3. Lig'de son görünüm
- 17:23 İşte 2. Lig'de son görünüm
- 17:21 Zerenspor, sahasında set vermeden kazandı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Roma, geriye düştüğü maçta penaltılarla kazandı
Randy Nteka, Girona'ya kabus oldu!
Napoli'den Garnacho ve Adeyemi için açıklama!
Haaland: "Kazanmaya devam etmeliyiz"
Greenwood'dan Pogba açıklaması!
Kylian Mbappe, Real Madrid'i sırtlıyor
Lille, öne geçtiği maçta kaybetti
Napoli, Juventus'un serisini bitirdi
Galatasaray, son 26 maçta yenilmedi
Atletico Madrid evinde Villarreal'e takıldı
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Galatasaray'da sürpriz Michy Batshuayi kararı
-
2
Strahinja Pavlovic'ten transfer açıklaması!
-
3
Galatasaray'ın Matias Soule için yaptığı teklif belli oldu
-
4
Fenerbahçe - Göztepe: 11'ler
-
5
Fenerbahçe'den 8 milyon euro'luk teklif: Cuibano
-
6
Galatasaray'dan Ebosele için teklif!
-
7
Fenerbahçe'de Milan Skriniar neden hala açıklanmadı?
-
8
Yüksel Yıldırım: "Lobi işini en iyi yapan Galatasaray"
-
9
Maximin'de maximum maliyet
-
10
İsmail Kartal geldi, Persepolis şahlandı
EN ÇOK YORUMLANANLAR